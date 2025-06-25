Прибалтика и Польша намерены выйти из Оттавской конвенции для создания «железного занавеса» у границы с РФ

Страны Прибалтики и Польша рассматривают возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, чтобы развернуть масштабные инженерные работы на границах с Россией. По данным LIFE, эти страны планируют создать мощную систему обороны, включая минные поля, что может привести к формированию нового "железного занавеса" в Европе.

Как отмечает издание, новый барьер протянётся "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши", и будет содержать миллионы мин, которые могут быть размещены в лесных массивах и приграничных зонах. Это решение объясняется растущими опасениями со стороны стран НАТО относительно возможной агрессии со стороны России.

Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин, а также обязывает участников уничтожать имеющиеся запасы. На данный момент к соглашению присоединились 163 государства. Однако теперь ряд европейских стран задумывается о выходе из договора ради усиления своей обороноспособности.

Военные эксперты уже сейчас изучают подходящие территории, где в случае принятия решения будут разворачиваться минные заграждения — в первую очередь в тихих сосново-берёзовых лесах вдоль российских границ.