Президент США Дональд Трамп «поклялся, что Россия не нападет на НАТО», пока он находится у власти, сообщает The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников.

По их словам, такое заявление Трамп сделал в ходе основной сессии саммита НАТО в Гааге, который проходил 24–25 июня. Сообщается, что американский экс-лидер также положительно отозвался о расходах стран альянса на оборону.

Эти слова прозвучали на фоне постоянных заявлений западных политиков о якобы существующей угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно называл подобные предположения «бредом» и обвинял страны Запада в попытках дестабилизировать общественное мнение, чтобы сохранить своё геополитическое влияние.

Следующие президентские выборы в США намечены на ноябрь 2028 года.