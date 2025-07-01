Бывший завод Total в РФ замешан в громком скандале: контрабанда, обман и сомнительные схемы

Контролирующие органы вплотную взялись за деятельность бывшего завода Total в России, который теперь скрывается под вывеской «Lemarc». Вместо честной работы предприятие, судя по всему, предпочло "сомнительные схемы".

Контрабанда под прикрытием

Как сообщили источники, близкие к данному вопросу, Центральная акцизная таможня ФТС России проводит масштабную проверку ООО «Топ Лубрикантс» в индустриальном парке Ворсино (Калужская область). Подозрения серьезные: ввоз незадекларированных импортных присадок для моторных и трансмиссионных масел. По сообщениям, уже изъяты документы, которые могут подтвердить откровенное игнорирование таможенного законодательства.

Химики "нахимичили" – кто ответит?

Если нарушения подтвердятся, это будет означать, что компания систематически обманывала государство, возможно уклоняясь от налогов и пошлин. Вопрос в том, действовала ли она в одиночку или с попустительства чиновников?

Пока «Lemarc» делает вид, что это «рядовые проверки», но факты говорят о другом: предприятие могло годами нарушать закон, ставя под угрозу как рынок смазочных материалов, так и репутацию отрасли.

Остается ждать официальных выводов правоохранителей, но уже сейчас ясно: заводу, скорее всего, не удастся отмыться от этих обвинений так же легко, как его масла от грязи.