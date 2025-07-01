Глава ядерного надзорного органа ООН заявил, что Иран может снова начать обогащение урана

Глава ядерного контрольного органа ООН заявил, что удары США по Ирану не смогли нанести полного ущерба его ядерной программе, и что Тегеран может возобновить обогащение урана «в течение нескольких месяцев», что противоречит утверждениям президента Дональда Трампа о том, что США отбросили амбиции Тегерана на десятилетия назад.

Комментарии Рафаэля Гросси, по-видимому, подтверждают предварительную оценку Агентства военной разведки Пентагона, о которой впервые сообщил CNN, согласно которой удары США по ключевым иранским ядерным объектам на прошлой неделе не уничтожили основные компоненты его ядерной программы и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад.

Хотя окончательная военная и разведывательная оценка еще не получена, Трамп неоднократно заявлял, что «полностью и окончательно уничтожил» ядерную программу Тегерана.