Госсекретарь Дагестана Магомедов уволен после задержания по делу о хищениях

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, который на прошлой неделе был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и растрате, отправлен в отставку. Об этом официально сообщили в администрации главы республики через Telegram-канал.

Как указали в ведомстве, решение об освобождении Магомедова от должности было принято главой Дагестана Сергеем Меликовым. Причиной отставки стало возбуждение уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника. Кто именно займет его пост, в сообщении не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что суд вынес постановление об аресте двух квартир в Москве, принадлежавших или связанных с семьей Магомедова. По данным следствия, жильё может быть причастно к незаконному обогащению, полученному в период его работы на государственных должностях.

Напомним, что Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря Дагестана с 2018 года. На данный момент следствие продолжается, ему может быть предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.