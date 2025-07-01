Илон Макс заявил о создании альтернативы демократическо-республиканской партии

В то время как в понедельник Сенат обсуждал «Большой законопроект» президента Дональда Трампа перед окончательным голосованием, Маск выступил с суровым предупреждением через свою платформу социальных сетей.

«Каждый член Конгресса, который вел кампанию за сокращение государственных расходов, а затем тут же проголосовал за самое большое увеличение долга в истории, должен опустить голову от стыда! И они проиграют свои праймериз в следующем году, если это будет последним, что я сделаю на этой Земле», — написал он .

Несколько часов спустя он пошел еще дальше, заявив, что если «безумный законопроект о расходах будет принят, то на следующий день будет сформирована Американская партия».

«Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был ГОЛОС», — написал он.

В ночном посте в социальных сетях Трамп обрушился с критикой на Маска и пригрозил направить Департамент эффективности государственного управления (DOGE) против миллиардера, работающего в сфере технологий.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, безусловно, но без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы СОСТОЯНИЕ. Может быть, нам стоит заставить DOGE хорошенько, пристально взглянуть на это?...» — написал Трамп в своем Truth Social .