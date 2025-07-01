Почти 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за четыре месяца работы сервиса россияне подали 12,72 млн заявлений на установку самозапрета, а также 595 тыс. заявлений на его снятие.

На сегодняшний день у 11,67 млн человек действует самозапрет на получение кредитов . Это означает, что эти граждане не смогут оформить новый кредит без предварительного снятия ограничения через портал Госуслуг или офис кредитной организации.

Форматы самозапрета: полный контроль над финансами



Россияне в основном выбирают самый строгий вариант ограничения — полный запрет на все виды кредитования. Такой формат был выбран в 11,57 млн случаев, что составляет 91% от общего числа поданных заявок.

Оставшиеся 9% распределились следующим образом:

535,8 тыс. заявлений направлено на запрет онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО) — 4,21%;

203,59 тыс. заявок — на полный запрет выдач только в МФО — 1,60%;

180,7 тыс. заявлений — на комбинированный запрет: полный запрет выдач в МФО и онлайн-кредитование в банках — 1,42%;

Остальные 1,76% пришлись на смешанные варианты самозапрета, выбранные по индивидуальным предпочтениям.

Москва — лидер по количеству самозапретов



Наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве: жители столицы направили 1,23 млн заявок на установку самозапрета и 37 тыс. на его отмену.

В ТОП-10 регионов также вошли:

Московская область — 853 тыс. заявлений (30 тыс. на снятие);

Санкт-Петербург — 585 тыс. (19 тыс.);

Республика Башкортостан — 436 тыс. (27 тыс.);

Свердловская область — 394 тыс. (21 тыс.);

Краснодарский край — 378 тыс. (18 тыс.);

Ростовская область — 375 тыс. (16 тыс.);

Республика Татарстан — 341 тыс. (17 тыс.);

Челябинская область — 321 тыс. (17 тыс.);

Нижегородская область — 269 тыс. (12 тыс.).

Эти данные свидетельствуют о высоком уровне осведомленности населения в крупных городах и регионах с развитой банковской инфраструктурой. Однако активное участие и других регионов говорит о том, что проблема перекредитованности актуальна по всей стране.

Зачем нужен самозапрет?



Сервис самозапрета был внедрен как мера поддержки граждан, стремящихся контролировать свое финансовое поведение. Он особенно востребован среди тех, кто:

хочет избежать импульсивного оформления кредитов;

пытается выйти из долговой ямы;

намерен защитить себя от агрессивного маркетинга со стороны банков и МФО.

Самозапрет может быть установлен на срок от одного месяца до трех лет, а также продлен или отменен досрочно. При этом для получения кредита после установки ограничения потребуется личное обращение в кредитную организацию и подача специального заявления.

Напомним, что с момента запуска сервис самозапрета стал важным инструментом финансовой гигиены россиян, в ходе которого 11,5 млн человек сделали осознанный выбор в пользу ограничения доступа к кредитам, что поспособствовало снижению уровня перекредитованности и улучшению финансового благополучия граждан.