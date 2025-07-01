Трамп угрожает Японии новыми пошлинами

Дональд Трамп угрожает ввести более высокие пошлины на японский экспорт в США в связи с, по его словам, нежеланием страны покупать американский рис.

«Они не хотят брать наш РИС, хотя у них огромный дефицит. Другими словами, мы были бы рады иметь их в качестве торгового партнера на долгие годы вперед», — написал Трамп в посте на Truth Social.

Заявление Трампа о том, что Япония «не будет брать» рис из США, не соответствует действительности. Согласно данным Бюро переписи населения США о торговле, в прошлом году страна закупила риса из США на сумму 298 миллионов долларов. В период с января по апрель этого года Япония закупила рис на сумму 114 миллионов долларов.

Пока неясно, заявили ли японские официальные лица, участвующие в текущих торговых переговорах между двумя странами, что они действительно прекратят покупать рис у США в будущем.