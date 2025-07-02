Азербайджан начал закрывать русскоязычные школы

Азербайджан намерен поэтапно закрыть русскоязычные школы в стране, сообщил азербайджанский портал Oxu.az. По данным издания, решение связано с обострением двусторонних отношений с Россией.

Как отмечает портал, информация о предстоящих изменениях уже поступила родителям учеников через школьные мессенджеры. В ближайшие три года все русскоязычные образовательные учреждения переведут на преподавание на государственном языке. Для учителей планируется организовать курсы переподготовки.

По данным азербайджанского издания Mektebgushesi, в стране насчитывается 340 русскоязычных школ. В 16 из них обучение полностью ведётся на русском языке, ещё в большинстве — на двух языках. Общее число учащихся в этих школах составляет около 150–160 тысяч человек. Большинство подобных учебных заведений сосредоточены в Баку, в ряде регионов страны таких школ нет вовсе.

Решение вызвало обеспокоенность среди части родителей и представителей образовательного сообщества, опасающихся ограничения доступа к образованию на языке, которым активно пользуется значительная часть населения.