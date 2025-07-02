Минпромторг намерен сохранить спрос на автомобили за счет господдержки

Министерство промышленности и торговли России планирует увеличивать скидки в рамках существующих механизмов государственной поддержки при покупке автомобилей, чтобы предотвратить падение спроса на уровне 40%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, в прошлом году благодаря различным программам поддержки спрос на отечественные автомобили вырос на 35%. Однако в последние пять месяцев наблюдается снижение показателей автомобильного рынка. В этой связи Минпромторг рассматривает усиление мер государственной поддержки для стабилизации ситуации.

На данный момент основной инструмент поддержки — это льготное автокредитование, доступное для определенных категорий граждан. Государство компенсирует покупателям от 20% до 35% стоимости автомобиля. По словам Алиханова, планируется расширить охват этой программы и повысить размер субсидий, чтобы сделать покупку машин более доступной для населения.

Целью данных мер является не только поддержание спроса, но и обеспечение устойчивого развития отечественного автопрома в условиях изменяющейся экономической ситуации.