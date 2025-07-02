С 1 сентября мигрантам в России придется платить новые пошлины

С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые размеры госпошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию. Соответствующий законопроект подготовил Министерство финансов РФ.

Как следует из документа, постановка мигрантов на учет по месту пребывания обойдется в 500 рублей. За продление срока временного пребывания иностранцы должны будут заплатить 1 тыс. рублей, а за продление разрешения на работу — 4,2 тыс. рублей.

Кроме того, стоимость регистрации по месту жительства вырастет с прежних 420 до 1 тыс. рублей.

Помимо этого увеличиваются пошлины на получение водительских прав: старого образца — до 4 тыс. рублей, нового — до 6 тыс., международных прав — до 3,2 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) составит 1,2 тыс. рублей, а за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей, в зависимости от формата документа.

Новые тарифы направлены на оптимизацию доходной части бюджета и усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.