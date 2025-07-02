ТАСС: в компании "Южуралзолото" прошли обыски

Сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета России по Челябинской области провели обыски в офисах публичного акционерного общества "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК") и на территории шахты Центральная. Мероприятия связаны с расследованием уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов.

Как сообщили в правоохранительных органах, проверки прошли в рамках уже возбуждённых уголовных дел. В ходе обысков были выявлены факты нарушений природоохранных норм и требований промышленной безопасности при добыче полезных ископаемых на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах области. По версии следствия, эти нарушения привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки в регионе.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле в правоохранительных органах.