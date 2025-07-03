Россиянам нужно более 4,5 млн рублей для чувства финансовой уверенности

В преддверии Финансового конгресса Банка России дочерняя компания «Сбера» — «СберСтрахование жизни» — провела исследование, посвящённое финансовым привычкам россиян. Результаты опроса, предоставленные «РБК Инвестициям», показали значительный рост той суммы, которую граждане считают необходимой для ощущения финансовой стабильности.

Если год назад эта планка составляла в среднем 3,17 млн рублей, то сейчас она выросла до 4,53 млн рублей, что соответствует росту на 43%.

При этом почти половина россиян (49%) регулярно откладывают до 10% своего ежемесячного дохода, а каждый шестой (17%) — до 20%. Интерес к инвестированию также заметно увеличился: число граждан, готовых вкладывать деньги, выросло с 70% до 90%.

Исследование выявило и основные цели, ради которых россияне формируют свои накопления:

34,1% — создание подушки безопасности на случай непредвиденных обстоятельств;

27% — финансовая поддержка детей в будущем;

22% — оплата образования (собственного или членов семьи);

20,7% — покупка недвижимости;

11,5% — формирование пенсионного капитала.

Эксперты отмечают, что рост необходимой суммы для чувства финансовой уверенности может быть связан как с инфляцией и изменением стоимости жизни, так и с увеличением долгосрочных целей у населения. В условиях нестабильной экономической ситуации россияне всё чаще задумываются о защите своих сбережений и планировании финансов на длительную перспективу.