США сняли ограничения на разработку ПО для чипов в отношении Китая

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничения на экспорт программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай, поскольку Вашингтон и Пекин работают над снижением уровня враждебности в рамках недавнего торгового соглашения, сообщает CNN.

Все три ведущие компании-разработчики программного обеспечения для проектирования микросхем — Synopsys, Cadence и Siemens — заявили, что получили уведомление от Министерства торговли США об отмене экспортных ограничений, введенных в мае.

Соединенные Штаты прекратили поставки в Китай важнейших программных инструментов, используемых для проектирования полупроводников, в ответ на фактическое прекращение Пекином экспорта редкоземельных металлов , что вновь обострило отношения между двумя странами после торгового перемирия, заключенного в Женеве в середине мая.

Заявления компаний сигнализируют о шагах двух крупнейших экономик мира по реализации торгового соглашения, оформленного на прошлой неделе, которое было сосредоточено на редкоземельных элементах. В рамках соглашения США снимут экспортные ограничения на программное обеспечение для чипов, химический этан и другие товары, в то время как Китай одобрит экспорт редкоземельных элементов в США.