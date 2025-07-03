В 10 мегаполисах России цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн за квадрат

По данным федерального агентства недвижимости «Этажи», стоимость квадратного метра жилья в новостройках с учетом ипотечных выплат в 10 из 16 российских мегаполисов превышает 1 миллион рублей. В некоторых городах, особенно в Москве, разрыв между первоначальной ценой и фактической стоимостью квартиры становится особенно заметным.

Как отмечают эксперты, ипотека делает жилье в 2–3 раза дороже для покупателей. Например, в Москве средняя цена квадратного метра на стадии новостройки составляет 316,8 тысячи рублей, однако с учетом всех выплат по кредиту этот показатель вырастает до 2,1 миллиона рублей. Такие цифры приводит «РБК-Недвижимость» со ссылкой на расчеты агентства «Этажи».

Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре и Уфе. Именно там итоговая стоимость квадратного метра с учетом процентов по ипотеке также превышает миллион рублей.

Специалисты объясняют рост стоимости длительными сроками кредитования — обычно от 15 до 20 лет — и высокими процентными ставками, которые увеличивают общую сумму выплат. Таким образом, несмотря на доступность ипотеки, реальная цена жилья для россиян остается крайне высокой.