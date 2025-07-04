Астрономы заметили межзвездный объект, пронесшийся через Солнечную систему

Недавно обнаруженный объект, проносящийся через нашу солнечную систему, вызывает волнение среди астрономов. Предполагается, что это комета, и это всего лишь третье небесное тело из-за пределов нашей солнечной системы, когда-либо наблюдавшееся в нашем уголке Вселенной.

Этот межзвездный гость, теперь официально названный 3I/ATLAS, стал известен, когда телескоп ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Чили сообщил о его обнаружении во вторник. С тех пор астрономы, просматривающие архивные наблюдения с нескольких телескопов, отслеживали перемещения объекта еще с 14 июня и обнаружили, что комета прибыла со стороны созвездия Стрельца.

Скорость кометы и ее путь через Солнечную систему являются двумя сильными индикаторами того, что она возникла за пределами нашей Солнечной системы, сказал Джанлука Маси, астроном и астрофизик из Астрономической обсерватории Беллатрикс в Италии, основатель и научный руководитель проекта Virtual Telescope Project. Маси наблюдал за кометой и будет транслировать объект в прямом эфире на веб-сайте проекта Virtual Telescope Project, начиная с 6 вечера по восточному времени в четверг.

Комета движется со скоростью около 37 миль в секунду (60 километров в секунду) — или 133 200 миль в час (около 214 364 километров в час) — слишком быстро, чтобы быть «локальным» объектом в нашей Солнечной системе, сказал Тедди Карета, доцент Университета Вилланова из Филадельфии.