В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

В Москве обнаружен мертвым вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. По информации ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти стало самоубийство.

Тело Бадалова было найдено под окнами его дома на Рублевском шоссе. Как сообщают «РИА Новости», в момент происшествия в квартире находились его жена и две дочери. С ними уже работает группа психологов.

По данным источника РБК в правоохранительных органах, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. РБК также направил официальный запрос в ПАО «Транснефть» для получения комментария по данному инциденту.

Как рассказал источник «РИА Новости», перед смертью Бадалов отправил жене прощальные сообщения. «По предварительным данным, он прощался с супругой, отправляя ей соответствующие сообщения», — отметил собеседник.

Следственные органы продолжают выяснять все детали произошедшего.