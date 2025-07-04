В отношении президента «Южуралзолота» открыто исполнительное производство

В отношении президента и крупнейшего акционера компании «Южуралзолото» Константина Струкова открыто исполнительное производство. Об этом следует из данных банка исполнительных производств Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Как указано в документах, предметом исполнения является наложение ареста. Исполнительный лист выдан в рамках производства, находящегося в Советском районном суде Челябинска. Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в этот же суд иск о передаче в государственную собственность акций компании «Южуралзолото», принадлежащих Струкову.

По информации источника ТАСС в Генпрокуратуре, в иске утверждается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года — его заместителем, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. Однако он, как следует из материалов, через процедуру банкротства незаконно завладел имуществом возглавляемой им ранее компании «Южуралзолото» и создал новую структуру — ПАО «Южноуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК»).

Сегодня холдинг добывает около 450 тысяч унций золота в год, разрабатывает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Его рыночная капитализация превышает 180 млрд рублей , ежегодная выручка составляет 54 млрд рублей , чистая прибыль — 34 млрд рублей .

В рамках иска заместитель генерального прокурора требует обратить в федеральную собственность 100% долей в ООО «Управляющая компания „ЮГК“» и все акции публичного акционерного общества.

На данный момент ведутся следственные и судебные действия для реализации требований закона.