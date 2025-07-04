В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад на День ВМФ

Санкт-Петербург в этом году не примет традиционный Главный военно-морской парад, который обычно проходит в рамках празднования Дня Военно-морского флота. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщило издание «Фонтанка».

По информации СМИ, подготовка к мероприятию была остановлена в начале июля. Отменены были и тренировки пеших расчетов, завершающих парад на Сенатской площади. Корабли не выйдут как в акваторию Невы, так и на Кронштадтский рейд, а также не состоится авиационная часть мероприятия.

Причиной отмены стало решение, связанное с обеспечением мер безопасности. Вместо парада 27 июля, в день празднования Дня ВМФ, запланированы церемония возложения венков с участием представителей власти и торжественный концерт на Дворцовой площади.

Отметим, что Санкт-Петербург традиционно является центральной площадкой для проведения главного военно-морского парада России.