Максим Юрченко, основатель сервиса "rabota360.ru", делится опытом построения масштабной системы по подбору временного персонала. Как обеспечить выход 30 рабочих с утра после заявки вечером? Что делать, если производству срочно нужно усиление на 5 дней? Почему стоит автоматизировать работу с персоналом и отказаться от случайных подрядчиков? Обо всём этом - в интервью.
- Максим, как появилась идея создать rabota360.ru?
Я пришёл к этому через личный опыт. Сам подбирал людей на объекты и видел, как нестабильно работает рынок. Вроде договорился, а на смене - половина состава не вышла. Срываются сроки, теряются деньги, страдает репутация.
Бизнесу нужно было решение, а не контакты. Так и родилась идея создать "системный сервис с результатом" - без рисков, без проволочек и без пустых обещаний. Сейчас rabota360.ru - это уже более "24 000 единиц персонала" по всей стране.
Для нас очень важно, что при построении нашей модели бизнеса мы придерживаемся принципов "честности, прозрачности и любви" к клиентам и сотрудникам. Эти ценности лежат в основе каждого нашего решения и действия.
- Чем вы отличаетесь от других?
rabota360.ru - это "не кадровое агентство и не подбор через чаты". Мы - сервис с собственной платформой, аналитикой, резервами и кураторами в регионах.
Мы не просто подбираем рабочих - мы "ведём учёт, отслеживаем эффективность каждого сотрудника", выявляем надёжных и исключаем тех, кто не проходит по качеству. У нас встроены инструменты аналитики, фильтрации и подбора по репутации. Система «помнит» каждого исполнителя.
- Как обстоят дела на рынке сейчас?
Несмотря на то, что даже в этом году рынок строительства показал отрицательный рост, наша платформа "rabota360.ru" продемонстрировала лучшие результаты, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря инновационным подходам в маркетинге и умелому балансу между спросом и предложением.
Мы постоянно адаптируемся под изменения рынка и эффективно распределяем ресурсы, что позволяет оставаться лидерами в сфере временного персонала.
- Насколько быстро вы закрываете заявки?
Заявка поступает вечером - на следующее утро на объекте уже работают люди. В ряде регионов мы можем вывести персонал в течение "4–8 часов". Всё благодаря:
* заранее подготовленным базам,
* резерву по каждому региону,
* автоматизированным внутренним процессам,
* системе координаторов и кураторов на местах.
Работодатель просто получает готовый результат.
- В каких регионах вы работаете?
rabota360.ru стабильно работает в:
* регионах "Северного Кавказа",
* "Центральной России",
* "Урала и Тюменской области",
* а также в других областях с устойчивым или сезонным спросом на персонал.
Если поступает запрос из нового региона, мы быстро подключаем координатора, формируем резерв и запускаем выходы.
- Что делать, если нужно срочно усилить производство всего на неделю?
Так бывает часто. Многие предприятия сталкиваются с "резкими скачками объёмов", особенно в сезон: сегодня всё спокойно, а завтра срочно нужно "30–50 рабочих на 3–7 дней". А после этого снова спад.
Бизнес не успевает сам найти и обучить людей. Мы же за счёт готовых баз и системной модели обеспечиваем "мгновенную реакцию". Вышли - отработали - убыли. Без привязки, без лишней бюрократии.
У некоторых наших клиентов такие всплески случаются "до 5 раз за сезон", и каждый раз мы поднимаем под них персонал буквально за считанные часы.
- Пример из практики?
Один из крупных заказчиков в Центральном регионе обратился к нам в 20:00 с просьбой обеспечить 30 человек на утреннюю смену. Уже к 8:00 все рабочие были на месте - вовремя, организованно, под руководством координатора. После этого клиент заключил с нами долгосрочное соглашение.
- Кто такие кураторы и зачем они нужны?
Куратор - это ключевая фигура. Он:
* управляет базой рабочих в своём регионе,
* координирует выходы,
* проверяет новых людей,
* решает всё на месте.
Мы выстраиваем "локальные команды", объединённые платформой rabota360.ru, и поэтому можем держать качество независимо от региона.
- Какие направления вы уже закрываете?
rabota360.ru активно работает в направлениях:
* "разнорабочие",
* "подсобные работы",
* "упаковка",
* "клининг",
* "работники складов",
* а также другие массовые позиции, где важна скорость, надёжность и дисциплина.
- Как вы работаете с ненадёжными кадрами?
У нас есть внутренняя система "аналитики по каждому исполнителю". Мы видим:
* сколько смен он отработал,
* вовремя ли выходил,
* были ли жалобы,
* каков общий рейтинг.
Такие данные позволяют "отфильтровывать ненадёжных сотрудников", а надёжным - давать больше работы. Это формирует стабильность и качество.
- Какие трудности встречаются чаще всего?
Основное - "человеческий фактор". Кто-то может не выйти, кто-то - отказаться. Мы это учитываем. Именно поэтому у нас:
* всегда есть резерв,
* работают алгоритмы подмен,
* и есть куратор, который реагирует моментально.
Мы не доверяем случайностям - мы строим надёжную систему.
- Каковы планы на будущее?
Мы планируем:
* расширить географию работы,
* внедрить интеллектуальные алгоритмы подбора,
* усилить аналитику и внутреннюю систему рейтингов,
* добавить новые категории персонала по запросу бизнеса.
Наша цель - чтобы клиент "в один клик" мог получить нужное количество людей, видеть их надёжность и результаты, как в цифровом кабинете.
- Что вы посоветуете бизнесу, который устал от постоянных срывов с персоналом?
Перестаньте тратить силы на подбор вручную. Делегируйте это тем, у кого уже есть готовая система, базы, резерв, команда и ответственность.
rabota360.ru работает так, чтобы вы занимались своим делом, а мы - людьми.
- Что делает rabota360.ru уникальным?
"Масштаб. Технологии. Надёжность."