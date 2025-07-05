Максим Юрченко, основатель сервиса "rabota360.ru", делится опытом построения масштабной системы по подбору временного персонала. Как обеспечить выход 30 рабочих с утра после заявки вечером? Что делать, если производству срочно нужно усиление на 5 дней? Почему стоит автоматизировать работу с персоналом и отказаться от случайных подрядчиков? Обо всём этом - в интервью.

- Максим, как появилась идея создать rabota360.ru?

Я пришёл к этому через личный опыт. Сам подбирал людей на объекты и видел, как нестабильно работает рынок. Вроде договорился, а на смене - половина состава не вышла. Срываются сроки, теряются деньги, страдает репутация.

Бизнесу нужно было решение, а не контакты. Так и родилась идея создать "системный сервис с результатом" - без рисков, без проволочек и без пустых обещаний. Сейчас rabota360.ru - это уже более "24 000 единиц персонала" по всей стране.

Для нас очень важно, что при построении нашей модели бизнеса мы придерживаемся принципов "честности, прозрачности и любви" к клиентам и сотрудникам. Эти ценности лежат в основе каждого нашего решения и действия.

- Чем вы отличаетесь от других?

rabota360.ru - это "не кадровое агентство и не подбор через чаты". Мы - сервис с собственной платформой, аналитикой, резервами и кураторами в регионах.

Мы не просто подбираем рабочих - мы "ведём учёт, отслеживаем эффективность каждого сотрудника", выявляем надёжных и исключаем тех, кто не проходит по качеству. У нас встроены инструменты аналитики, фильтрации и подбора по репутации. Система «помнит» каждого исполнителя.

- Как обстоят дела на рынке сейчас?

Несмотря на то, что даже в этом году рынок строительства показал отрицательный рост, наша платформа "rabota360.ru" продемонстрировала лучшие результаты, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря инновационным подходам в маркетинге и умелому балансу между спросом и предложением.

Мы постоянно адаптируемся под изменения рынка и эффективно распределяем ресурсы, что позволяет оставаться лидерами в сфере временного персонала.

- Насколько быстро вы закрываете заявки?

Заявка поступает вечером - на следующее утро на объекте уже работают люди. В ряде регионов мы можем вывести персонал в течение "4–8 часов". Всё благодаря:

* заранее подготовленным базам,

* резерву по каждому региону,

* автоматизированным внутренним процессам,

* системе координаторов и кураторов на местах.

Работодатель просто получает готовый результат.

- В каких регионах вы работаете?

rabota360.ru стабильно работает в:

* регионах "Северного Кавказа",

* "Центральной России",

* "Урала и Тюменской области",

* а также в других областях с устойчивым или сезонным спросом на персонал.

Если поступает запрос из нового региона, мы быстро подключаем координатора, формируем резерв и запускаем выходы.

- Что делать, если нужно срочно усилить производство всего на неделю?

Так бывает часто. Многие предприятия сталкиваются с "резкими скачками объёмов", особенно в сезон: сегодня всё спокойно, а завтра срочно нужно "30–50 рабочих на 3–7 дней". А после этого снова спад.

Бизнес не успевает сам найти и обучить людей. Мы же за счёт готовых баз и системной модели обеспечиваем "мгновенную реакцию". Вышли - отработали - убыли. Без привязки, без лишней бюрократии.

У некоторых наших клиентов такие всплески случаются "до 5 раз за сезон", и каждый раз мы поднимаем под них персонал буквально за считанные часы.

- Пример из практики?

Один из крупных заказчиков в Центральном регионе обратился к нам в 20:00 с просьбой обеспечить 30 человек на утреннюю смену. Уже к 8:00 все рабочие были на месте - вовремя, организованно, под руководством координатора. После этого клиент заключил с нами долгосрочное соглашение.

- Кто такие кураторы и зачем они нужны?

Куратор - это ключевая фигура. Он:

* управляет базой рабочих в своём регионе,

* координирует выходы,

* проверяет новых людей,

* решает всё на месте.

Мы выстраиваем "локальные команды", объединённые платформой rabota360.ru, и поэтому можем держать качество независимо от региона.

- Какие направления вы уже закрываете?

rabota360.ru активно работает в направлениях:

* "разнорабочие",

* "подсобные работы",

* "упаковка",

* "клининг",

* "работники складов",

* а также другие массовые позиции, где важна скорость, надёжность и дисциплина.

- Как вы работаете с ненадёжными кадрами?

У нас есть внутренняя система "аналитики по каждому исполнителю". Мы видим:

* сколько смен он отработал,

* вовремя ли выходил,

* были ли жалобы,

* каков общий рейтинг.

Такие данные позволяют "отфильтровывать ненадёжных сотрудников", а надёжным - давать больше работы. Это формирует стабильность и качество.

- Какие трудности встречаются чаще всего?

Основное - "человеческий фактор". Кто-то может не выйти, кто-то - отказаться. Мы это учитываем. Именно поэтому у нас:

* всегда есть резерв,

* работают алгоритмы подмен,

* и есть куратор, который реагирует моментально.

Мы не доверяем случайностям - мы строим надёжную систему.

- Каковы планы на будущее?

Мы планируем:

* расширить географию работы,

* внедрить интеллектуальные алгоритмы подбора,

* усилить аналитику и внутреннюю систему рейтингов,

* добавить новые категории персонала по запросу бизнеса.

Наша цель - чтобы клиент "в один клик" мог получить нужное количество людей, видеть их надёжность и результаты, как в цифровом кабинете.

- Что вы посоветуете бизнесу, который устал от постоянных срывов с персоналом?

Перестаньте тратить силы на подбор вручную. Делегируйте это тем, у кого уже есть готовая система, базы, резерв, команда и ответственность.

rabota360.ru работает так, чтобы вы занимались своим делом, а мы - людьми.

- Что делает rabota360.ru уникальным?

"Масштаб. Технологии. Надёжность."