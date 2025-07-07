Большинство россиян негативно относятся к тунеядству

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 7 июля опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым 57% россиян негативно относятся к тунеядству, а 45% поддерживают введение специального закона, предусматривающего ответственность за неисполнение обязанности работать.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в интервью «Газете.Ru» заявила, что в современной России такого явления, как тунеядство, фактически нет.

«Это было при другом режиме, при другой экономической системе, когда человек либо работал, либо не работал. Сейчас у нас самые разные формы занятости — многодетная мама может не быть официально трудоустроенной, потому что ее главная работа — воспитание детей. Существует институт самозанятых, развито индивидуальное предпринимательство. Поэтому в том виде, в котором граждане привыкли воспринимать тунеядство, его сейчас просто нет», — подчеркнула депутат.

Цунаева также напомнила, что пенсионное обеспечение в России напрямую зависит от трудового стажа и взносов в Пенсионный фонд, поэтому даже неофициальная занятость может влиять на будущие выплаты. По её словам, в партии «Единая Россия» не обсуждается возможность введения закона о тунеядстве.

«Наоборот, сейчас речь идет о максимальной поддержке различных форм занятости. В разных регионах ситуация разная, и подходы тоже. Например, существует практика заключения социальных контрактов, которые помогают людям начать собственное дело», отметила она.

При этом Цунаева признала, что осуждение тех, кто не хочет работать, вполне понятно среди граждан. Сама она также не поддерживает идею безделья. Однако законодательного регулирования в этой сфере, по её мнению, в настоящее время не требуется.