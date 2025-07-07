В Госдуму внесён законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами

В Государственную думу РФ внесён законопроект, направленный на борьбу с так называемыми «резиновыми» квартирами, где формально прописывается большое количество людей, не проживающих по указанному адресу. Инициатива разработана депутатами фракции ЛДПР.

Согласно предложенным изменениям, будет установлено минимальное количество жилой площади на одного человека — не менее 6 квадратных метров. Таким образом, регистрация (прописка) в одной квартире будет возможна только при соблюдении этого норматива. Исключение предлагается сделать для членов семьи собственника жилья.

Кроме того, документ предусматривает внесение изменений в статьи 15 и 17 Жилищного кодекса РФ, а также в статью 21 Федерального закона №109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Эти поправки позволят усилить контроль за реальным проживанием граждан и легче выявлять случаи неправомерной регистрации.

Отдельное внимание в законопроекте уделено хостелам, расположенным в жилых многоквартирных домах. Депутаты предлагают установить аналогичное ограничение — не более одного человека на 6 кв. м. Это должно помешать использованию квартир в качестве мини-гостиниц с густым заселением, что часто становится причиной социальной напряжённости в домах.

Целью инициативы авторы называют защиту прав собственников жилья, снижение нагрузки на инфраструктуру многоквартирных домов и повышение прозрачности миграционного и регистрационного учёта.