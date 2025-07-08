Прокуратура раскрыла детали хищения средств, выделенных парку "Патриот"

Главной военной прокуратурой раскрыты новые подробности громкого коррупционного скандала вокруг хищения бюджетных средств, выделенных для обустройства парка "Патриот". Как стало известно, бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов использовал часть этих денег на строительство дачи для своего сына.

По данным ведомства, Попов организовал хищение денежных средств, выделенных на развитие парка "Патриот", и направил их на возведение объектов недвижимости на принадлежащем его сыну земельном участке в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Подмосковья. В частности, за счет бюджета были построены двухэтажный жилой дом, одноэтажный гостевой дом (в том числе с баней), а также двухэтажный гараж. Все сооружения были полностью отделаны и оснащены мебелью и сантехникой — то есть сданы «под ключ».

Как сообщили в прокуратуре, Попова задержали 29 августа 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

В рамках того же уголовного дела проходят экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год они вместе с Поповым вносили заведомо ложные данные в отчетные документы о выполненных работах в парке, тем самым похитив свыше 25 миллионов рублей.

Имущество фигурантов было арестовано на сумму более 100 миллионов рублей. Дела Ахмедова и Шестерова уже переданы в суд: дело Шестерова будет рассматривать Одинцовский гарнизонный военный суд, а дело Ахмедова — Одинцовский городской суд Московской области. Оба они признали свою вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Следствие по делу Павла Попова продолжается.