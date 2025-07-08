В Кремле прокомментировали самоубийство главы Минтранса Старовойта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил шок в связи с трагической гибелью министра транспорта России Романа Старовойта, сообщив, что подобные события «не могут не шокировать».

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал во вторник, 8 июля. По его словам, информация о случившемся была незамедлительно доведена до сведения президента Владимира Путина.

Песков также отметил, что на данный момент проводится следствие, которое должно установить все обстоятельства произошедшего и дать ответы на все возникшие вопросы.

Трагический инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и стал предметом активного обсуждения в СМИ и среди коллег погибшего чиновника.

Напомним, что вчера Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта