Власти назвали максимальный размер новой семейной налоговой выплаты с 2026 года

С 2026 года в России стартует новый механизм государственной поддержки семей с детьми — так называемая семейная налоговая выплата . О нём сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

Выплата будет предоставляться родителям, воспитывающим двух и более детей , и рассчитывается исходя из уплаченного ими в 2025 году подоходного налога (НДФЛ). При этом сумма зависит от количества детей и ряда других условий.

Максимальный размер выплаты составит 189 тысяч рублей в год , минимальный — около 56 тысяч рублей. Получить деньги смогут семьи, соответствующие определённым критериям: среднедушевой доход не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе, недвижимость семьи должна отвечать установленным требованиям, а также у заявителя не должно быть задолженностей по алиментам.

Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года — через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ. В дальнейшем прием документов будет проходить ежегодно в период с 1 мая по 1 октября , при этом учитываться будут доходы предыдущего года.

Финансирование выплат будет осуществлять Социальный фонд России (СФР) . Как отметили в правительстве, эта мера направлена на помощь семьям, которые работают официально , платят налоги, но испытывают финансовую нагрузку из-за воспитания нескольких детей.