Директор Фонда кино Абхазии извинился за провокационные высказывания в адрес россиян

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария официально принес извинения за свои предыдущие высказывания, которые вызвали широкий общественный резонанс. Об этом он объявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Басария подчеркнул, что его слова были необдуманными и могли оскорбить чувства как жителей Абхазии, так и российских туристов. Он отметил, что подобные провокационные заявления могут нести угрозу для безопасности страны и межэтнического согласия.

«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства тех, кого задели мои некорректные слова… Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своём необдуманном поступке. Прошу прощения», — сказал абхазский продюсер в своём обращении.

Напомним, ранее Басария сделал комментарии, критикующие поведение некоторых российских туристов в республике. Его слова вызвали бурную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. Теперь директор заявил, что осознаёт ответственность своих слов и призвал к единству и взаимопониманию между народами.