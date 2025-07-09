«Росатом» заявил о доступной цене электромобиля «Атом» для большинства россиян

Электромобиль «Атом», разработанный в рамках проекта Топливного дивизиона «Росатома», будет доступен по цене для большинства жителей России, сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов на стенде ТАСС в рамках выставки «Иннопром».

По его словам, точная стоимость автомобиля пока не раскрывается, однако она будет находиться в категории, которую можно считать массово доступной.

«Мы делаем ставку на то, чтобы автомобиль могли позволить себе как можно больше россиян», — подчеркнул представитель компании.

Кроме того, Бухвалов отметил, что совместно с Минпромторгом рассматриваются различные меры господдержки, которые могут распространяться на покупку «Атома». Это может включать льготные кредиты, субсидии и другие программы, способствующие популяризации отечественного электротранспорта.

Напомним, разработка электромобиля «Атом» началась в 2021 году. Первый функциональный прототип был представлен в мае 2023 года в Москве. Модель отличается современными техническими характеристиками: запас хода до 500 км , разгон до 100 км/ч за 8 секунд и компактные размеры, что делает её удобной для городской эксплуатации.

Проект стал частью стратегии развития отечественной электромобильности и импортозамещения в автомобилестроении.