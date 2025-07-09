В Госдуме предложили увеличить пенсионные надбавки с 70 лет

В Государственной думе подготовлен законопроект, предусматривающий изменение условий выплаты повышающих коэффициентов к страховой пенсии. Как сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, теперь надбавку к пенсии предлагается начислять не с 80 лет, а уже с наступления 70-летнего возраста.

Согласно документу, фиксированная выплата к пенсии будет дифференцироваться в зависимости от возраста пенсионера. В пояснительной записке указано следующее:

гражданам, достигшим 70 лет , размер надбавки составит 100% ;

, размер надбавки составит ; для тех, кто старше 80 лет , а также инвалидов I группы — 200% ;

, а также инвалидов I группы — ; для граждан, достигших 90 лет , предусмотрен наиболее высокий коэффициент — 300% .

Таким образом, предполагается, что россияне смогут получать повышенные выплаты на десять лет раньше, чем это предусмотрено действующим законодательством.

Целью инициативы разработчики называют улучшение уровня жизни пожилых граждан, особенно в условиях роста продолжительности жизни и увеличения пенсионного возраста.

Законопроект пока находится на стадии рассмотрения. Его принятие может серьезно повлиять на финансовое положение значительной части пенсионеров.