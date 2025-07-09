В Пермский край придет опасная погода из-за южного циклона «Габриэль»

9 июля на территорию Пермского края ожидается воздействие мощного южного циклона «Габриэль», который принесет с собой тропические воздушные массы и резкое ухудшение погодных условий.

Отмечается, что циклон будет сопровождаться высокой атмосферной неустойчивостью. В регионе прогнозируются опасные метеорологические явления : шквалистый ветер, крупный град , а также существует вероятность формирования торнадо.

Хотя основная область циклона останется над Польшей и Беларусью, его фронтальные системы затронут центральные районы России и достигнут Урала. Наиболее неблагополучные погодные условия ожидаются во второй половине недели, когда циклон начнет смещаться в сторону Уральского региона.

Синоптики призывают жителей региона быть внимательными и готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям погодного характера.