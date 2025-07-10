Клементьев Павел Анатольевич прошел в полуфинал V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Главный эксперт АО «Группы компаний Нацпроектстрой» по производственному обучению Клементьев Павел Анатольевич прошёл в полуфинал V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». V Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» — это открытый профессиональный форум для руководителей из государственных и коммерческих организаций строительной сферы, организатором которого выступает «Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России» и других профильных министерств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Павел Анатольевич Клементьев занимается управлением обучением и кадровым развитием. Он является автором обучающих программ для рабочих и инженерно-технических работников, а также активно внедряет цифровые решения: системы дистанционного обучения (LMS), искусственный интеллект и другие технологии в производственных компаниях.

АО «Группа компаний Нацпроектстрой» (ГК НПС) — крупнейший Российский строительный холдинг, оказывающий полный спектр услуг «под ключ». Компания специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов автодорожной, железнодорожной, энергетической и портовой инфраструктуры. Высокий уровень инженерных компетенций, развитая производственная база и современные технологии позволяют компании реализовывать сложные проекты любой степени готовности.

Важно отметить, что главной целью конкурса «Лидеры строительной отрасли» является выявление перспективных управленцев, повышение их профессионального уровня и престижа строительной отрасли через демонстрацию достижений и лидерских качеств участников. По его результатам формируется кадровый резерв отрасли и создаются экспертные группы для устойчивого развития строительного комплекса страны.

В этом году в Конкурсе зарегистрировалось более 2300 участников из разных регионов России. По итогам двух отборочных этапов в полуфинал вышли 300 финалистов из 84 регионов РФ. Также в число полуфиналистов вошли представители Сербии, Турции и Египта.

Третий дистанционный, отборочный этап конкурса проходит в период с 20 июня по 15 июля. В рамках этапа проводится интенсивная образовательная программа: стратегические сессии, тренинги и мастер—классы с ведущими российскими экспертами.

По итогам всех трех этапов будут определены финалисты, которые примут участие в очном финале.

Очный финал конкурса намечен на 7—10 августа в Ярославле и будет включать групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт - сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России. Победители V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» получат почётное звание победителя и войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.