Подержанные автомобили в России продолжают дешеветь

Средние цены на подержанные автомобили в России демонстрируют устойчивое снижение, свидетельствуют данные, приведённые аналитиками и опубликованные в газете «Известия». За последний год стоимость подержанных иномарок снизилась на 6%, тогда как китайские автомобили в среднем остаются относительно дорогими — около 2 млн рублей.

В июне 2025 года подешевели подержанные машины большинства сегментов возрастом до 15 лет. Российские автомобили также потеряли в цене — на 1% за месяц и 2,3% за год, что опустило среднюю цену до 698 тыс. рублей.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в отдельных регионах. В Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также в Алтайском крае цены упали на 6–8% за месяц. В Москве подержанные авто стали дешевле более чем на 2%, их средняя цена сейчас составляет 2,78 млн рублей. В Санкт-Петербурге падение составило 1,5%, до 2,13 млн рублей.

Эксперты объясняют снижение цен избытком предложения на вторичном рынке при сдержанном спросе. По их словам, одной из причин является несоответствие ожиданий частных продавцов и реального спроса со стороны покупателей. Дополнительным фактором стал рост ставок по автокредитам, который ограничил доступность покупки автомобиля в кредит.

Напомним, ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что доля автомобилей старше десяти лет в общей массе машин на российских дорогах превысила 70%. Это говорит о старении парка и увеличении зависимости рынка от подержанного фонда.

Таким образом, рынок подержанных автомобилей в России остаётся в состоянии коррекции, где снижение цен может продолжиться при сохранении текущих экономических условий.