Развлечения в России подорожали на треть: рост цен опережает спрос

Средняя стоимость культурно-развлекательных мероприятий в России по итогам первого квартала 2025 года выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Афиша» сообщает «Коммерсантъ».

Согласно исследованию, средний чек заказа (включающий один или несколько билетов) увеличился на 33% в годовом выражении и на 73% относительно показателей 2023 года, достигнув 4100 рублей. В категории «Концерты» рост составил 22%, до 6100 рублей за билет. Цена на театральные спектакли выросла на 15%, до 4900 рублей. Самый значительный скачок цен зафиксирован в сегменте «Выставки» — на 51%, до 1900 рублей. Наименьший рост показал стендап: всего 5%, до 4200 рублей за билет.

При этом рост цен не стал препятствием для спроса — напротив, продажи билетов во многих категориях заметно увеличились. Лидером по темпам роста стали «Спортивные мероприятия», где объём продаж вырос на 176% год к году. Концерты показали прирост в 121%, а театральные билеты — на 41% в денежном выражении.

Особое внимание привлек стендап: несмотря на небольшой рост цен, число проданных билетов выросло в 1,5 раза, что свидетельствует о высоком интересе со стороны зрителей.

Эксперты связывают рост цен с усилением локализации мероприятий, повышением издержек организаторов и ростом популярности качественного досуга среди российских граждан.