Акции ВТБ обвалились на 24% в ходе торгов на Мосбирже

Акции ВТБ (код на Мосбирже — VTBR) в пятницу, 11 июля, резко снизились в цене и к 10:00 мск подешевели на 24,13% — до ₽70,91 за бумагу. Позднее падение немного замедлилось: на 10:13 мск акции теряли 22,59% и торговались на уровне ₽72,35 за штуку. Объем торгов по бумагам к этому времени превысил ₽4,2 млрд (без учета РЕПО).

Причиной резкого снижения стал резкий массовый отток интереса со стороны инвесторов. Из-за падения котировок более чем на 20% за короткий период времени Мосбиржа ввела по акциям ВТБ дискретный аукцион, который начался в 10:14 мск и завершился через полчаса, в 10:44 мск.

Как сообщила биржа, аукцион был запущен в связи с тем, что цена акций снизилась на 20% и более в течение десяти минут торгов по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня — ₽93,97.

Пока официальных комментариев от ВТБ или регулятора по поводу резкого падения котировок не поступало. Эксперты предполагают, что снижение могло быть связано с внешними рыночными факторами, а также возможными изменениями в настроениях инвесторов.

Ситуация с акциями ВТБ стала одним из самых заметных событий торгов в пятницу и привлекла внимание как отечественных, так и международных участников рынка.