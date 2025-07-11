Минэкономразвития проработает корректировку туристического налога

Министерство экономического развития России приступило к анализу практики применения туристического налога с учетом позиций регионов. По итогам этого анализа ведомство подготовит предложения по его возможной корректировке, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания под руководством министра Максима Решетникова.

Соответствующее поручение было дано после встречи с представителями отраслевых бизнес-объединений, которая прошла 10 июня в рамках форума «Путешествуй». К выполнению задачи привлечены заместители министра — Дмитрий Вахруков и Татьяна Илюшникова.

Как отметил представитель Минэка, по итогам обсуждения наиболее острых вопросов с представителями турбизнеса были даны конкретные поручения, которые сейчас находятся на стадии проработки.

Туристический налог был введен в опытном порядке в ряде регионов страны с 2023 года. Его цель — пополнение региональных бюджетов за счет приезжающих туристов. Однако у предпринимателей возникло множество вопросов как к самой процедуре сбора, так и к администрированию налога. Теперь Минэк намерен учесть эти замечания и, при необходимости, предложить изменения в законодательство.