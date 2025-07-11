Семьи с одним ребенком в 23 раза чаще стали использовать маткапитал

В первом квартале 2024 года семьи, воспитывающие одного ребенка, подали 95 тысяч заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Это в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из доклада Счетной палаты о бюджете Социального фонда России, с которым ознакомились «Известия».

Большинство родителей (74 тыс. заявлений) направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий — погашение ипотеки или увеличение первоначального взноса. Еще около 20 тысяч семей использовали сертификат на образование детей.

Эксперты связывают резкий рост обращений с изменением поведения родителей: если раньше средства предпочитали сохранять до нужного момента, то сейчас из-за роста цен и процентных ставок по кредитам многие стараются использовать маткапитал сразу — чтобы снизить финансовую нагрузку при покупке жилья.

Как отметил гендиректор компании «Флип» Евгений Шавнев, использование маткапитала позволяет увеличить первоначальный взнос по ипотеке и сократить размер кредита.

Кроме того, активнее использовать сертификат начали семьи, чьи дети подходят к школьному возрасту, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Напомним, право на маткапитал при рождении первого ребенка было введено в 2020 году, а значит, многим детям уже исполнилось около пяти лет. Теперь родители могут тратить деньги на оплату частных детских садов, кружков и спортивных секций.