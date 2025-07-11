Совкомбанк продал историческое здание на Лубянке

"Совкомбанк" договорился о продаже офисного комплекса в Большом Кисельном переулке в центре Москвы. Новым владельцем здания, известного как бывший доходный дом Романова, должна стать компания West Wind Group. Как рассказали РБК два источника на рынке недвижимости, знакомых с ситуацией, сделка находится на финальной стадии. После её завершения покупатель получит объект общей площадью 6,7 тыс. кв. метров.

Представители West Wind Group, Совкомбанка и консалтинговой компании Ricci, которую эксперты называют одним из советников по этой сделке, от комментариев отказались.

Здание в Большом Кисельном переулке имеет богатую историю. Оно было построено в 1914 году, хотя на его месте ещё в XVIII веке находилась городская усадьба фабрикантов Затрапезных. В начале XIX века после перестройки участка здесь была возведена новая постройка, а позже — доходный дом для торговых и деловых помещений. Собственником в конце XIX века был Н. Т. Подрезов-Тихонов, затем здание перешло к И. С. Романову, при котором ему придали черты модерна. В 1920–1930-х годах здание было надстроено пятым этажом.

Объект представляет собой ценную часть московской архитектурной среды и расположен в престижном районе столицы — в непосредственной близости от метро «Лубянка».