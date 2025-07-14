Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $119 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — впервые в истории преодолела отметку в $119 тысяч, установив новый рекорд. Этот рост стал результатом усиления интереса со стороны институциональных инвесторов, ускорения внедрения цифровых активов и макроэкономических факторов, способствующих росту альтернативных инвестиций.

По данным крупнейших мировых бирж, включая Binance, Coinbase и Kraken, курс BTC/USD поднялся до исторического максимума в $119 340, что составляет рост более чем на 17% за последние две недели.

Аналитики связывают резкий скачок с рядом ключевых событий:

-Увеличением числа компаний, которые начали принимать биткоин как средство расчёта;

-Запуском новых продуктов с биткоином на традиционных финансовых рынках, включая ETF на основе физической криптовалюты в Европе и Азии;

-Повышением спроса на фоне неопределённости на традиционных рынках из-за роста процентных ставок в ряде стран и геополитической напряжённости.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие месяцы США могут одобрить новые правила регулирования крипторынка, что должно сделать его более прозрачным и надёжным для инвесторов.

"Этот рубеж знаменует собой переход криптовалюты из категории спекулятивных активов в полноценный элемент глобальной финансовой системы", — заявил старший аналитик одного из международных инвестиционных фондов.

Однако эксперты также предупреждают о возможной волатильности биткоина, особенно в условиях изменения регуляторной политики. Тем не менее, многие прогнозируют дальнейший рост криптовалюты, указывая на её ограниченный объём эмиссии (не более 21 миллиона монет) и возрастающий статус "цифрового золота".

На фоне роста биткоина выросли и курсы других криптовалют: Ethereum приблизился к отметке $6,5 тысячи, Solana и XRP также показали значительные темпы роста.

Рыночная капитализация всего крипторынка вновь превысила $4,2 триллиона , что является самым высоким показателем с момента предыдущего пика в 2023 году.