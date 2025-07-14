Студенткам-очницам будут выплачивать пособие по беременности и родам в размере 90 тысяч рублей

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила о важных изменениях в социальной поддержке молодых женщин, обучающихся на очной форме в вузах. С 1 сентября 2025 года студентки, находящиеся в декретном отпуске, будут получать пособие по беременности и родам в фиксированном размере, составляющем порядка 90 тысяч рублей.

Об этом она заявила в понедельник в ходе совещания по социальным вопросам под председательством президента России Владимира Путина.

Ранее студентки, как и другие категории неработающих граждан, получали пособие исходя из стипендии, которая в среднем составляла всего от 2 до 5 тысяч рублей, что вызывало критику среди общественников и представителей образовательного сообщества.

"Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано: теперь пособие по беременности и родам для молодых женщин, обучающихся на очной форме, будет рассчитываться не исходя из стипендии, а исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе проживания", — отметила Голикова.

Таким образом, новый подход обеспечивает более справедливую и реальную финансовую поддержку будущим матерям, учитывая региональные различия в стоимости жизни. В результате средний размер пособия вырастет до примерно 90 тысяч рублей , что в разы превышает прежние показатели.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что такие меры являются частью комплекса мер по укреплению семейных ценностей, демографическому развитию и повышению уровня рождаемости в стране.

"Нужно сделать всё необходимое, чтобы молодые семьи чувствовали государственную поддержку. Особенно важно это для девушек, которые совмещают обучение и материнство. Такие изменения помогут им сохранить здоровье, сосредоточиться на родах и восстановлении, не переживая за финансовую сторону вопроса", — заявил глава государства.

Новый порядок начисления пособий должен быть закреплен законодательно уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что документы можно будет подавать через портал госуслуг или в социальных службах по месту жительства.