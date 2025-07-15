Клиенты «Сбера» вложили более 341 млрд рублей

Более 4,3 млн россиян воспользовались возможностью оформить в «Сбере» долгосрочные инвестиционные инструменты — программу долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) или договор долевого страхования жизни (ДСЖ). Общий объем вложений клиентов превысил 341 млрд рублей, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка.

Как уточнили в «СберНПФ», только по программе долгосрочных сбережений (ПДС), запущенной 1 января 2024 года, оформлено 3,9 млн договоров. Объем привлеченных средств в рамках этой программы составил свыше 257 млрд рублей.

Программа ПДС позволяет гражданам формировать накопления на пенсионные цели с возможностью получения гарантированной доходности. ИИС-3 и ДСЖ, в свою очередь, дают возможность выгодно инвестировать средства с налоговыми льготами и дополнительными страховыми опциями.

Эксперты отмечают, что рост интереса к таким инструментам связан с увеличением финансовой грамотности населения и стремлением россиян диверсифицировать свои сбережения. В условиях изменяющейся экономической ситуации все больше людей обращают внимание на надежные и государством поддерживаемые механизмы долгосрочного инвестирования.