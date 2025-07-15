Продажи новостроек в России упали более чем на треть за год

С июля 2024 года по июнь 2025 года в России было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м, следует из отчета госкомпании Дом.РФ. Это на 38,7% меньше по количеству лотов и на 37,2% по площади, по сравнению с предыдущим годом.

Аналогичные данные приводит и компания «Циан»: по её данным, объём сделок на рынке новостроек сократился на 39%, до 477 000 договоров. При этом за последние полгода (январь–июнь 2025 года) в стране зарегистрировано 218 000 договоров долевого участия на квартиры общей площадью 10,4 млн кв. м это на 27% и 26% меньше соответственно, чем годом ранее.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают резкое снижение спроса на первичном рынке с уходом государственной поддержки. Основным фактором стало прекращение действия программы льготной ипотеки, действовавшей с апреля 2020 года, которое произошло 1 июля 2024 года. Также были ужесточены условия по семейной ипотеке.

Как отмечает партнёр компании Est-a-Tet Владимир Моребис, перед отменой программы наблюдался всплеск спроса, однако после этого интерес к новостройкам значительно снизился.

Кроме того, рост ключевой ставки ЦБ до уровня 18–21% привёл к удорожанию рыночной ипотеки теперь она выдаётся под 19–30%. Такие условия оказались недоступны для большинства покупателей, что дополнительно ударило по рынку новостроек.

Коммерческий директор девелопера Dogma Жанна Белянкина подчеркивает, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзное давление на застройщиков и может повлиять на темпы жилищного строительства в ближайшие годы.