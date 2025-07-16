РИА Новости: Имущество дочери и жены экс-замглавы Минобороны Булгакова арестовано на сумму свыше 49 млн рублей

Суд в Москве наложил арест на имущество дочери бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно опубликованным материалам, общая сумма арестованного имущества превышает 49 миллионов рублей. Такие же меры обеспечительного характера применены к супруге экс-чиновника. Установлен запрет на распоряжение недвижимостью и иными активами.

Дмитрий Булгаков, занимавший пост заместителя министра обороны РФ до своего задержания в конце июля 2024 года, обвиняется в организации масштабной схемы мошенничества. По версии следствия, он причастен к завышению цены при поставке 9 миллионов пайковых продовольственных наборов для нужд Минобороны, что привело к ущербу на сумму около 1,3 миллиарда рублей.

Как стало известно ранее, защита Булгакова заявила о завершении предварительного следствия по его делу. Сам обвиняемый не признаёт вину. В конце марта суд продлил срок содержания под стражей Булгакова до 25 июля 2025 года.

По данным следствия, экс-замминистра возглавлял организованную преступную группу, действовавшую в сфере государственных оборонных заказов. Эта информация была озвучена ещё в ноябре 2024 года.

Уголовное дело в отношении Булгакова вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из громких коррупционных скандалов последних лет в российской военной администрации.