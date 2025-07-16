Всемирный банк: Россия сохранила позиции четвертой экономики мира, обогнав Японию

По данным Всемирного банка, российская экономика в 2024 году по объему валового внутреннего продукта (ВВП) в пересчете по паритету покупательной способности (ППС) составила 6,92 триллиона долларов, увеличившись с 6,45 триллиона в 2023 году. Это позволило России сохранить статус четвертой по величине экономики мира, обогнав Японию, сообщает LENTA RU.

Как следует из отчета, Япония заняла пятое место, ее ВВП вырос до 6,4 триллиона долларов (с 6,25 триллиона годом ранее). Таким образом, разрыв между двумя странами увеличился почти вдвое и к концу 2024 года составил 514 миллиарда долларов против 264 миллиардов в предыдущем году.

Лидерами мировой экономики остаются:

Китай 38,2 триллиона долларов;

США 29,2 триллиона долларов;

Индия 16,2 триллиона долларов.

Эксперты связывают устойчивые позиции российской экономки с рядом факторов, включая макроэкономическую стабильность, высокие доходы от экспорта сырьевых ресурсов при адаптированных торговых потоках, а также успешное противостояние внешним санкционным ограничениям за счет импортозамещения и диверсификации внешнеэкономических связей.

Отметим, что оценка Всемирного банка основана на расчетах по паритету покупательной способности, который учитывает различия в уровне цен между странами и позволяет более точно сравнивать уровень жизни и экономическую мощь государств.