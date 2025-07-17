Госдума предложила ужесточить наказание за фальсификацию молочных продуктов

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поручил профильным министерствам подготовить к осени 2025 года предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у первого заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.

Как выяснилось, рост доли фальсификата на рынке связан с дефицитом молочного жира, который производители всё чаще заменяют растительными аналогами. По данным Союзмолока, доля недобросовестной продукции составляет около 5%, однако в последние два года этот показатель демонстрирует тенденцию к росту.

Особую озабоченность вызывает ситуация в сегментах общественного питания и госзакупок, где главным критерием выбора товаров остаётся низкая цена. Это стимулирует производителей к использованию более дешёвых заменителей натурального сырья.

Среди возможных мер противодействия введение оборотных штрафов, а также уничтожение фальсифицированной продукции за счет владельцев. Инициативы поддержаны Роскачеством, которое отметило важность влияния на экономическую мотивацию нарушителей.

Документы с предложениями по усилению ответственности должны быть представлены в Госдуму к сентябрю 2025 года.