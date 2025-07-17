NEFT Research: Российский энергоуголь становится альтернативой австралийскому на фоне поставок на Тайвань

В условиях перебоев с поставками австралийского энергоугля на Тайвань значительно вырос интерес к российскому углю. Под влиянием заторов в портах и затяжных ливней в Австралии трейдеры вынуждены искать новые источники поставок, и российские производители активно предлагают свою продукцию с дополнительными дисконтами, сообщает аналитическая служба NEFT Research.

По данным экспертов, Южная Корея, ранее крупный покупатель российского угля высокой калорийности, временно снизила спрос из-за неопределенности с импортными квотами. Однако этот вакуум частично заполнил Тайвань, где дефицит австралийского сырья стал стимулом для перехода на другие поставки.

Российские угольные компании используют ситуацию, предлагая гибкие условия и скидки, что делает их продукцию особенно привлекательной для азиатских покупателей. Вместе с тем, оперативное изменение логистических маршрутов связано с дополнительными издержками для экспортеров.

На мировых рынках продолжается рост цен на энергоуголь. За отчетную неделю в Ньюкасле (Австралия) цена на уголь калорийностью 6 тыс. ккал/кг выросла на 2%, до $108 за тонну. На американском рынке Хэмптон-Роудс подорожание составило 3,6% до $104,9 за тонну.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация может стать долгосрочной тенденцией, если Россия сумеет закрепиться на новых рынках и предложить устойчивые логистические решения.