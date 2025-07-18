CNN: Санкции Трампа могут спровоцировать резкий рост цен на нефть

Американский телеканал CNN предупредил о возможном резком росте мировых цен на нефть в случае введения администрацией Дональда Трампа новых жестких санкций против России. Как сообщает издание, президент США дал России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, угрожая в противном случае выводом российской нефти с мирового рынка.

По оценкам экспертов, новые меры могут исключить из международной торговли до 7 миллионов баррелей российской нефти в сутки. «Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут», — отмечают в CNN.

Санкционный пакет включает введение 100-процентных тарифов на импорт из России, а также вторичные пошлины для стран и компаний, покупающих российские энергоресурсы. По мнению аналитиков, такие меры окажут серьезное влияние не только на азиатские рынки, но и на всю мировую экономику, особенно чувствительную к колебаниям цен на энергоносители.

В Белом доме пока не дали официального комментария по поводу последствий санкций для мирового рынка. Эксперты отмечают, что подобные действия могут усилить нестабильность на энергетических рынках и привести к новому витку инфляции в ряде стран.