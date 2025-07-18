ФАС начнет проверку крупных ритейлеров из-за резкого роста цен на пакеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверку в связи с ростом цен на полиэтиленовые пакеты в крупнейших торговых сетях. Поводом для рассмотрения ситуации стало обращение, уведомляющее о возможном ценовом сговоре между сетями, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что проверка коснется таких крупных ритейлеров, как «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси». По данным издания, стоимость пакетов в этих магазинах выросла за год на 25%, и теперь практически во всех сетях они продаются по одинаковой цене — 9,99 рубля.

При этом закупочные цены на пакеты у производителей, напротив, снизились. По оценкам экспертов, средняя себестоимость одного пакета составляет от 2,5 до 3 рублей, что вызывает вопросы у регулятора.

Эксперты отмечают, что несмотря на низкую стоимость единицы продукции, пакеты приносят ритейлерам значительную прибыль. Из-за частоты покупок и высокой торговой наценки общий доход от реализации пакетов может исчисляться миллиардами рублей в год.

ФАС проверит информацию на соответствие антимонопольному законодательству. В случае подтверждения фактов сговора или злоупотребления доминирующим положением ведомство может инициировать административное или даже судебное разбирательство против торговых сетей.