ФАС начнет проверку крупных ритейлеров из-за резкого роста цен на пакеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверку в связи с ростом цен на полиэтиленовые пакеты в крупнейших торговых сетях. Поводом для рассмотрения ситуации стало обращение, уведомляющее о возможном ценовом сговоре между сетями, сообщает «Коммерсант».
Предполагается, что проверка коснется таких крупных ритейлеров, как «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси». По данным издания, стоимость пакетов в этих магазинах выросла за год на 25%, и теперь практически во всех сетях они продаются по одинаковой цене — 9,99 рубля.
При этом закупочные цены на пакеты у производителей, напротив, снизились. По оценкам экспертов, средняя себестоимость одного пакета составляет от 2,5 до 3 рублей, что вызывает вопросы у регулятора.
Эксперты отмечают, что несмотря на низкую стоимость единицы продукции, пакеты приносят ритейлерам значительную прибыль. Из-за частоты покупок и высокой торговой наценки общий доход от реализации пакетов может исчисляться миллиардами рублей в год.
ФАС проверит информацию на соответствие антимонопольному законодательству. В случае подтверждения фактов сговора или злоупотребления доминирующим положением ведомство может инициировать административное или даже судебное разбирательство против торговых сетей.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»