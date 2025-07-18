В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

С большой долей вероятности мессенджер будет включён в реестр иностранных агентов на территории России из-за его принадлежности к компаниям, связанным со странами, недружественными к РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Горелкин.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Вместе с тем, мессенджер до сих пор остаётся доступным для пользователей в стране.

По словам Горелкина, учитывая текущую политическую ситуацию и позицию российских властей в отношении технологических компаний из недружественных государств, действия мессенджера могут быть признаны несоответствующими интересам России. Это может стать основанием для внесения сервиса в реестр иностранных агентов.

В случае включения в список, использование мессенджера в коммерческих или публичных целях может быть ограничено, а также появятся дополнительные юридические риски для организаций и лиц, связанных с ним.

В Роскомнадзоре пока не комментировали возможное решение. Эксперты ожидают, что вопрос использования и регулирования иностранных IT-сервисов будет находиться в фокусе внимания российских регуляторов и дальше.