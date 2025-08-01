Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат ежегодную индексацию пенсий. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в комментарии агентству «Прайм».

Повышение будет рассчитано на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов), заработанных за 2024 год. При этом максимальная прибавка ограничена тремя баллами — даже если за год было накоплено больше, учитываться будет только три.

С учётом стоимости одного пенсионного балла в 2025 году — 145,69 рубля — максимальная ежемесячная прибавка составит 437,07 рубля. Такую сумму получат те, кто вышел на пенсию уже после 2021 года, когда стоимость балла была выше.

Однако важно учитывать, что стоимость балла для каждого пенсионера «замораживается» на момент выхода на заслуженный отдых. Например, если человек стал пенсионером в 2021 году, когда один балл стоил 98,86 рубля, то его максимальная прибавка составит 296,58 рубля (3 × 98,86).

Индексация проходит автоматически — подавать заявление не нужно. Прибавку получат все работающие пенсионеры, за которых работодатели вовремя и в полном объёме уплачивали страховые взносы в Социальный фонд России в 2024 году.

Эта ежегодная процедура позволяет работающим пенсионерам постепенно увеличивать размер своей пенсии, учитывая их продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию.