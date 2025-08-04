Почти половина крупнейших застройщиков России сократила выручку в первом полугодии 2025 года

Выручка девяти из 20 крупнейших жилищных девелоперов России по итогам первого полугодия 2025 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Macon, основанной на информации Единого реестра застройщиков и аналитике госкомпании «Дом.РФ».

Наиболее существенное падение зафиксировано у ГК «Югстройинвест» выручка упала на 45% и составила 29 млрд рублей. У ГК «Точно» показатель сократился на 43% (до 10 млрд рублей), а у холдинга Setl Group на 41% (до 52 млрд рублей). Также в список компаний с падающей выручкой вошли «Расцветай», «Эталон», «Самолет», А101, Level Group и «Брусника».

Данные Macon подтверждаются сервисом «Пульс продаж новостроек», который зафиксировал схожие цифры: у «Точно» снижение составило 42,9%, у «Эталона» 42,1%, у «Югстройинвеста» 41,4%, у Setl Group 36,5%, у А101 36,4%. При этом, как отмечает представитель Macon, большинство застройщиков не сокращали объемы строительства напротив, многие увеличили свою активность, продолжая вводить новые объекты.

Сам факт падения выручки участники рынка объясняют снижением спроса на новостройки. По словам директора по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александры Мамохиной, более половины компаний из топ-10 по объемам продаж показали отрицательную динамику выручки по сравнению с 2024 годом. Представитель Setl Group связывает это с отменой льготной ипотеки с июля 2024 года и ужесточением условий по другим ипотечным программам, что сделало покупку жилья менее доступной для широкого круга граждан.

Несмотря на сокращение поступлений, девелоперы продолжают реализовывать масштабные проекты, рассчитывая на восстановление спроса в ближайшие кварталы. Эксперты отмечают, что рынок столкнулся с переломным моментом, когда рост цен на недвижимость замедляется, а покупательская активность остаётся под давлением экономических факторов.