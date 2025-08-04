Социальный фонд пересчитал накопительные и срочные пенсии с 1 августа

С 1 августа 2025 года Пенсионный фонд России (Социальный фонд РФ) провёл индексацию накопительной и срочной пенсионных выплат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным фонда, накопительные пенсии были проиндексированы на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%. Такой рост связан с высокой доходностью пенсионных накоплений в прошедшем периоде и позволяет повысить уровень материального обеспечения получателей.

Кроме того, фонд начал начислять дополнительные доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в 2024 году. Это означает, что граждане, уже получившие свои накопления единовременно, могут рассчитывать на перерасчёт с учётом новой индексации.

Напомним, что в 2024 году Соцфонд также проводил индексацию: тогда накопительные пенсии выросли на 7%, а срочные — на 6,92%. Текущий уровень индексации оказался значительно выше, что эксперты связывают с улучшением финансовых результатов управляющих компаний и НПФ, в которых размещены пенсионные средства.

Перерасчёт осуществляется автоматически — обращаться в отделения фонда для его получения не нужно. Повышенные выплаты будут начислены в стандартном порядке вместе с ежемесячной пенсией.